国民的グループ・が再び『紅白』の舞台に立つ――。そんな“年末の夢”は、2025年もかないそうにない。12月15日、「サンケイスポーツ」は、が『第76回NHK紅白歌合戦』への出演オファーを辞退したと報じた。「“ジャニーズ問題”が社会問題化してから時間が経ち、STARTO ENTERTAINMENT社のアーティストの出演が解禁されたことで、King ＆ PrinceとSixTONESの出場が決まりました。その一方でSnow Manは辞退するなど、同社の