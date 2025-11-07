辻希美「素材もすごくいい」【3COINS】“ベビー服”を絶賛「ヤバい！超可愛いじゃん」

辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【3COINS購入品紹介】ハロウィンパーティーの準備から新発売のベビー服などの日用品も』という動画を投稿。今年8月に出産された第5子の次女用として、『3COINS』のオンラインショップで購入した“ベビー服”を紹介してくれました！今年の9月からWEB限定で発売スタートしたスリコのベビー服シリーズ。ぜひチェックしてみてくださいね。

辻さんは「ベビー用品はあったのかもしれないけど、ベビー服が発売になりましたよっていうタイミングだったんです」とコメントしつつ、披露してくれた商品はこちら！

◼︎リブロンパース

画像出典： 辻希美 オフィシャル YouTube チャンネルより

3COINS / 《WEB限定商品》リブロンパース：50〜60cm 税込880円（公式サイトより）

今年の9月から、WEB限定商品として発売が開始されたベビー服シリーズ。

リブ素材のほどよい伸縮性で、赤ちゃんが手足をバタバタさせてもやさしくフィットするロンパース。

肌ざわりが良く、1枚でインナーとしても快適に着用することができ、股下の3つのスナップボタンで、おむつ替えも簡単！

辻さんは、夢空ちゃん用に、ピンクカラーをチョイスし、「サイズもすごい幅広くあったんですけど、まだゆめ（次女）は小さいので1番小さいサイズにしてみた」と教えてくれました。

画像出典： 辻希美 オフィシャル YouTube チャンネルより

3COINS / 《WEB限定商品》リブ腹巻レギンス：50〜60cm 税込550円（公式サイトより）

腹巻き部分がお腹をやさしく包み、冷えから守ってくれるレギンス。

肌ざわりが優しく、伸縮性もあるので寝返りしても安心です。

辻さんは「見て！腹巻ついてるよ！」「ヤバい！超可愛いじゃん！」「しかも素材もすごくいいよ」とデザインの可愛さと素材感も気に入った様子。

また、上のサイズで60〜70cmサイズも販売していたと説明しつつ、「今ジャスト。今4Kgぐらいなので、まだまだいけるし結構伸びるからいいかもしれない」とコメントしていました♪

■動画もチェック

17歳の長女・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男、そして今年8月に出産した次女という5児の母として奮闘されている辻さんのYouTubeチャンネルでは、夕飯準備の様子や、購入品などがたびたび公開されます。家事の参考になるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより