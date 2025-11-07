こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、11月11日（火）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。

本日2025年11月7日は、Anker製ポータブル電源がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker（アンカー）のコンパクトモデル「Anker Solix C200 DC Portable Power Station」が、楽天市場で1,000円オフ＋20％還元のキャンペーン中！

人気の「C300」よりも約30％小型化しながら、USBポートを1つ増設。5ポートから最大200W出力を実現しています。

シリーズ最小・最軽量の設計で、付属ストラップを使えば肩掛けでラクに持ち運べるのもうれしいポイント。アウトドアやキャンプはもちろん、寝室や車内に置いても邪魔にならないコンパクトサイズ。これ1台でスマホ、ノートPC、カメラ、ドローンなど幅広い機器への給電が可能です。

ACポート非搭載ながら、軽量・高出力を両立したバランス設計が魅力ですよ。

防災にも最適！ 100％満充電で長期保管できる安心仕様が頼もしい

多くのポータブル電源が「60〜80％充電状態での保管」を推奨する中、「Anker Solix C200」は100％満充電のまま保管OKという安心仕様。主電源をオフにできる設計により、自然放電を最小限に抑え、いざという時の電力をしっかり確保できます。

5ポート合計最大200W出力に対応。本体への充電は、USB-Cポートから最大140W入力で約1.7時間の急速充電が可能です。ソーラーパネル（最大100W）やシガーソケットからの充電にも対応し、非常時・車中泊・キャンプなどあらゆるシーンで活躍してくれます。

【クーポンで18,990円 11/4 20時から 11/11 1:59まで】Anker Solix C200 DC Portable Power Station ポータブル電源 192Wh 小型軽量1.9Kg ストラップ付き 1.7H満充電 USB-C 5ポート(ACポート非搭載) アプリ 蓄電池 ポータブルバッテリー 19,990円 （クーポンで1,000円オフ＋20％還元：11月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

