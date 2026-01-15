¡ÖÈëÌ©´ðÃÏ¤ß¤¿¤¤¡ª¡× ¥¹¥º¥­¤Î¡È¿²¤ì¤ë¡É·Ú¥Ð¥ó¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥Ù¡¼¥¹¡×¤¬140Ëü±ßÂæ¤«¤é¡¢Ì¥ÎÏ¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¤Î¤¬¡¢¥¹¥º¥­¤¬Å¸³«¤¹¤ë¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ ¥Ù¡¼¥¹¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÍ·¤Ó¤Ë»Å»ö¤Ë¶õ´Ö¼«Í³¼«ºß¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ë²ÙÊª¤ò±¿¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¼ñÌ£¤ä»Å»ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¡Ö´ðÃÏ¡×¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¿²¤ì¤ë!? ¡Ö140ËüÂæ¤Î·Ú¥Ð¥ó¡× ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª