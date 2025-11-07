「仲間に好かれるリーダーがメンバーに“問いかけていること”があります」

そう語るのは、組織開発の専門家である沢渡あまねさんと、デザイン経営の研究者・実務家である下總良則さん。400以上の組織やチームを見てきた専門家のお二人は、チームで行う仕事をうまく進められる人たちが「共通してやっていること」を言語化しました。そのなかから、仲間と協力して結果を出すコツを紹介します。※この記事は書籍『チームプレーの天才』（沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）の一部を抜粋・編集したものです。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

チームの「熱量」を低下させてしまうこと

自分たちでビジョンを「創る」場合は、各メンバーにとっての意義を確認することで、全員または多数が共感・納得するビジョンを創りあげていきます。

難しいのが、すでに決められたビジョンを「与えられる」パターンです。

ともすれば、メンバーがビジョンを自分ごと化しにくく、他人事感ややらされ感が増長され、熱量の低下、活動そのものの自己目的化や形骸化が起こります。

そうならないためには、チームと（関わる）個の接点を見いだしましょう。

接点を見つけるための「問い」

接点とは、チームの命題や関心（ビジョンもその一つ）と、個人の生きるテーマなどが重なり合う部分を指します。

そのビジョンやテーマ、あるいは活動に対して以下のような問いをチームに投げかけ、メンバーと一緒に考えます。

「なぜ自分（メンバー）が関わるのか」

「どこに面白味ややりがいを見つけられそうか」

「どのようなスタンスで向き合うか」

「そのチームの活動を通じて、どう自分が成長できそうか（あるいはどんな利益が得られそうか）」

チームやプロジェクトが発足するキックオフミーティングなどでメンバー同士の相互理解も兼ねて、個人ワークとグループワークを組み合わせた形式で行うのもいいでしょう。

チームやプロジェクトのメンバーのみならず、関係する人たち、たとえば他部署や社外のビジネスパートナーなどと一緒に行うのもありです。

ワークを通じてお互いの強みや、そのチームやテーマへの関わり方を知ることができますし、それにより、誰にどんなシーンで何を期待できそうかがわかるようになります。

接点を見つけるのに役立つ「フレームワーク」

チーム（組織）と個人の接合部分を見いだす際に役立つフレームワーク（枠組み）の一つが「Will／Must／Can」です。

それぞれ和訳すると、「やりたいこと・ありたい姿」「しなければならないこと」「できること」です。

その活動に対してポジティブな面が思いつかないときは、各々の立場でその活動に対する「Will／Must／Can」を言葉にしてみましょう。

大川陽介さん（株式会社ローンディール）の著書『WILL 「キャリアの羅針盤」の見つけ方』に掲載されている「6Packモデル」も参考になります。

同書では「Will／Must／Can」の洗い出し方についても詳しく解説されていますので、ぜひ読んでみてください。

リーダーは「答え」を急いではいけない

とはいえ、普段から主体的に仕事に向き合っていたり、キャリアのことを考えていたりする人はさておき、そうでない人たちにいきなり「あなたのWillは？」「Canは？」と問うてもポカンとされることが多々あります。

「仕事とは指示どおりの作業をこなすことである」と考えている人は、いきなり「思いを持て」「思いを語れ」と言われても戸惑ってしまうでしょう。なぜなら、そのような生き方、働き方をしたことがないのですから。

グループワークなどをやってみても、うまくいかない。本人たちもなかなかピンとこないようであれば、場やタイミングを改めましょう。

すぐに答えを出そうとせず、まずはチームでの活動や体験を増やしてみてください。

徐々に自分の思いを言葉にできるようになっていくことでしょう。