「プッシュバック」同乗も

ANAあきんどは2025年10月より、「ANAのふるさと納税」の返礼品を拡充し、空港の地上支援業務「グランドハンドリング（グラハン）」を見学・体験できるツアーの受付を開始しています。このツアーは、普段は立ち入れない駐機場エリアで、ANAグランドハンドリングスタッフの仕事を間近で見学できるもの。なかには通常のツアーでは体験できない貴重な内容も含まれています。

現在この取り組みは、関西空港と佐賀空港、中部空港で展開されています。

たとえば大阪府泉佐野市への20万円の寄付への返礼品で提供される「関西空港プレミアムツアー」では、航空機を押し出す「プッシュバック」業務に同乗できる特別な体験が可能です。佐賀県および佐賀市への5万円の寄付金に対する返礼品となる「佐賀空港グラハンツアー」は、空港の仕事の裏側に潜入し、出発する飛行機の見送りなどもあるほか、車両・シミュレーター体験も楽しめるとのことです。