インスタ更新

前田健太投手が6日までに自身のインスタグラムを更新。英語で感謝の思いを綴り、来季からの日本球界復帰を明言した。

前田はNPBで97勝、MLBで68勝を挙げ、日米通算200勝まであと35勝としている。この日インスタグラムを更新し、「来季より日本でのキャリアを継続することを決意いたしました」とした。

「2016年から2025年にかけて米国で野球をプレーできたことは夢が叶った瞬間であり、心から感謝している忘れられない瞬間が詰まった10年間でした。この10年間に巡り会えた素晴らしいチームメート、スタッフ、ファンの皆様には心から感謝しております。これらの繋がりは私にとってかけがえのないものです」と感謝を綴った。

前田の投稿は1年目のドジャース時代から始まり、ワールドシリーズでの登板なども添えている。2020年から移籍したツインズ時代でのシャンパンファイトや家族の写真、タイガース、カブス3A、ヤンキース3A時代と米国のキャリアを振り返っている。

「初日から、皆が私と家族を温かく迎え入れ、必要な時には助け、歩む道のり全てで支えてくれました。地区優勝をシャンパンで祝い、ポストシーズンを戦い、ワールドシリーズに到達した記憶は、永遠に私の心に残ります」と、2017年のドジャース時代の激闘を振り返った。「ファンの皆様、素晴らしいサポートについて感謝を申し上げます。特にプレーオフやワールドシリーズでの球場に満ちた熱気は、他に類を見ないものでした。ピンチを脱した後のスタンディングオベーションは、私の野球人生で最も素晴らしい瞬間の一つです」と明かした。

前田は「MLBと米国での経験は数えきれない教訓を授けてくれ、選手としてだけでなく人間としても成長させてくれました。来季から日本で新たな章を始めるにあたり、再び皆様とお会いできる日を心待ちにしております！ 心から感謝申し上げます」と思いを綴っている。（Full-Count編集部）