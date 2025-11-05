AIツール解説者が解説！「画像編集アプリAffinityはAdobe対抗の“完全無料”革命」新AI機能の正体も暴露！
YouTubeで話題沸騰中の動画『【完全無料化】Adobe対抗の画像編集AIアプリ「Affinity」機能まとめ ～画像・イラスト・DTP編集機能全部入り、Canva連携のAI編集機能も～』にて、エンタメ系YouTuberのミライ氏が、画像編集アプリ「Affinity」について熱く語った。動画冒頭で、「CanvaファミリーのAffinityは、10月31日、これまで単独の有料アプリとして提供されていた画像編集・イラスト編集・DTP編集の3つを統合し、完全無料化してリリースされました」と、大きなアップデートの意義を強調。
ミライ氏は、アフィニティの歴史と特徴に触れつつ、「アドビのフォトショップやイラストレーターと比較されてきた『Affinity』が、キャンバに買収されて進化した」とし、新生Affinityの無料機能とAI連携についても詳細に説明。「画像編集、イラスト作成、DTP編集のすべてが1つのアプリで完結する上に、プロが使うレベルの機能を備えている」とその“圧倒的なコスパ”をアピールした。
さらに注目なのは、Canvaの有料プラン加入者だけが使えるというAI編集機能。「画像の背景削除や拡張、テキスト指示での画像生成など、AIによる高度な編集がワンクリックで可能」とし、「生成展開ツールや生成塗りつぶしツール、超解像ツールと、最新AI機能がずらり」と革新的な魅力を紹介。「現時点では日本語指示が反映されず英語のみ対応」と、気になる実用上の注意点も誠実に伝えた。
動画の最後、ミライ氏は「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者に呼びかけ、次回の動画への期待をあおって動画を締めくくった。
