４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円６７銭前後と前日と比べて５５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７６円４４銭前後と同１円２０銭強のユーロ安・円高だった。



片山さつき財務相が４日の閣議後会見で、為替相場について「高い緊張感をもって見極めていることに変わりはない」と述べたことなどが影響し、ドル円相場は日本時間午後７時ごろに１５３円３２銭まで下押す場面があった。その後は下げ渋る動きとなったが、米政府機関の一部閉鎖の影響で同日に予定されていた米経済指標の発表が延期されるなど手掛かり材料に乏しいことからドル買いは広がらず。ＮＹダウをはじめ米主要株価指数が下落したことや、米長期金利が低下したこともドルの重荷で、戻りは１５３円６０銭台にとどまった。一方、ドイツやフランスの株式相場が下落し、リスク選好の動きが後退するなかユーロ売り・ドル買いが優勢となり、ユーロは対円でも売られた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１４８２ドル前後と前日に比べて０．００４０ドル弱のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS