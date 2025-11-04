元衆議院議員で共産党員の池内さおり氏（43）が4日、自身のXを更新。高市早苗首相の“親密外交”を批判した自身の発言を謝罪した。

池内氏は先月30日、日米首脳会談での高市早苗首相の振る舞いについて「腰に手をまわされ満面の笑顔で受け入れる総理大臣の数々のシーン。苦しすぎて写真引用不可能 日本が対米屈従権力であることに加え、女性差別を『ものともせず』のし上がった人物の悲しい姿。彼女個人の自己顕示欲の強さも痛々しい。高市氏をみながら、『現地妻』という悲しい言葉を思い出す。深刻」と投稿。

続けて「言葉以上に…トランプ大統領に対する高市氏の表情や態度が映し出された写真は見るに堪えないものがあります。悲しくて悲しくて、とてもやりきれない。対等な日米関係とは無縁。自民党という政党は、女性差別を改善するための桎梏となっている。認識が強まるばかり」とも投稿していた。

この発言に批判が殺到。4日には「高市総理を現地妻であるなどということを意図して書いたものではありませんでしたが、誤解を招く表現であったことをお詫びいたします」と謝罪。「総理大臣が女性であろうとなかろうと、女性差別を温存したり差別構造を強化するような言動や政策に断固対決し、個人の尊厳を尊重する政治実現へ全力を尽くします」と続けた。