U-18日本代表が強豪国と対戦する

日本サッカー協会（JFA）が11月4日、11月10日から20日にかけて行われる「U-18日本代表ウェールズ遠征」のメンバーを発表した。

SNSでは「平均身長が高い」「いっぱい吸収してきて」など注目を集めている。

チームは山橋貴史監督の指揮の下、6日から9日まで「U-18 Jリーグ選抜」としてイングランド遠征を行い、そのままウェールズへ移動。10日からは「U-18日本代表」として、12日にU-18ウェールズ代表、15日にU-18ドイツ代表、18日にU-18アメリカ代表との3連戦を控える。

すでにトップチームに登録されている鹿島アントラーズのDF佐藤海宏、ファジアーノ岡山のDF千田遼らが名を連ねた。また、来季のトップチーム昇格が決定している選手もズラリ。FC東京からは内定済みのDF佐々木将英、DF鈴木楓、FW尾谷ディヴァインチネドゥがメンバー入り。川崎フロンターレユースからDF林駿佑、サンフレッチェ広島ユースからはGK小川煌が選出された。

SNSでは「平均身長が高い」「イングランドに見つかってしまう」「納得の選出」「いっぱい吸収してきて」「誇らしい」「世界で暴れて帰っておいで！」「いい経験になりますように！」などコメントが寄せられ、18歳以下の逸材たちに熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）