サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズは、標準モデル、Plus、Ultraのすべてでカメラやディスプレイなどが強化されると報じられています。

↑買い替えたくなるかも。

Telegramのリークアカウント「Alchimist_Leaks」によると、最大の注目点は3倍望遠カメラ。これまでUltraモデルでは1/3.52インチの10MPセンサーを、非Ultraモデルではさらに小さい1/3.94インチのセンサーを採用しており、Vivoなどの競合機に劣ると指摘されてきました。

しかし、最新リークでは全モデルが1/2.55インチ・12MPの大型センサーに刷新されるとされ、光の取り込み量やズーム時の画質が大きく向上する見通しです。

また、Ultraモデルのみ50MPの3倍望遠センサーに進化する可能性があるものの、この点はまだ「未確認」とのこと。Ultraモデルはバッテリー容量も5000mAhから5400mAhに増加する可能性があります。

一方、3モデルすべてがQHD解像度（2560×1440）の最新「M14」有機ELパネルを採用し、S26は6.3インチ、S26+は6.7インチ、Ultraは6.9インチになる見込みです。参考までに、現行のS25は6.2インチの1080pパネルを搭載しています。

S26およびS26+の超広角カメラは、これまでの12MPから50MPに強化され、メインカメラの50MPセンサーも1/1.3インチに大型化するとみられています。

さらに注目されているのが、新しい超薄型モデル「S26 More Slim」です。6.6インチのQHDディスプレイにデュアル50MPカメラ、約4300mAhのバッテリーを備えると言われており、開発中止となった「S26 Edge」に代わる強化版として再スタートを切ったとも噂されています。

これらの情報が事実であれば、Galaxy S25シリーズを所有しているユーザーも、買い替えを検討したくなるほどのアップグレードになるかもしれません。

Source: Telegram

via: Gizmochina

