美人彫り師が長袖を脱ぐと…全身タトゥーに衝撃「どこからが服?」
ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#9が、10月31日に配信された。
『ダマってられない女たち season2』場面カット
○「どこからが服?」と衝撃の声
番組では、SNSをきっかけに人生が激変した2人の女性に密着した。2人目は、首から下のほぼ全身にタトゥーが入った美人彫り師・てんてんさん。登場時に長袖を脱いだ姿を披露すると、スタジオからは「どこからが服?」と衝撃の声が上がった。
SNSで自身の作品をアップしたところ600万再生を記録し、問い合わせが200件と大きな反響を呼んだというてんてんさん。プライベートではタトゥーが入っているからこその“個室サウナ”での水着姿も披露した彼女だが、その人生は壮絶なものだった。
○彫り師の道へ進んだきっかけ
てんてんさんは、育ての親である祖母が自殺し、「30歳までに死のうと思ってて」と生きる意味を見失った過去を告白。自身の体にタトゥーを彫ることで生きる活力を見出した彼女の最初のタトゥーは、「割り箸に安全ピンや針をくくりつけて墨汁で刺していく」という衝撃的なもの。
現在は「乳輪のところまで入っている」というほどにタトゥーを重ねた彼女は、ある日タトゥースタジオの店長に「ちょっと彫ってみろ」と言われたことをきっかけに彫り師の道へ。「私が彫ることによって、相手に生きる活力だったり、生きる希望になってほしい」と語る彼女の生き様に、スタジオは深く感銘を受けた。
【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。
