アメリカとイスラエルの対イランの戦闘をめぐり、トランプ大統領だけでなく、トランプ政権の幹部らの発言も注目を集めている。イランとの戦闘開始当初から、宗教色の強い発言が飛び出しているためだ。【映像】米ヘグセス国防長官のタトゥー（複数カット）ニュース番組『わたしとニュース』では、戦闘の背景にある宗教性の強さや各国の思惑について、国際政治学者の三牧聖子氏とともに考えた。■アメリカ高官やネタニヤフ首相が