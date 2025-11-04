ウェーブＨＤがＳ高カイ気配、ＲＥＶＡによるＴＯＢ価格にサヤ寄せ ウェーブＨＤがＳ高カイ気配、ＲＥＶＡによるＴＯＢ価格にサヤ寄せ

ウェーブロックホールディングス<7940.T>がストップ高の水準となる８６３円でカイ気配となった。投資会社のＲＥＶＡ（東京都千代田区）が特別目的会社を通じ、ウェーブＨＤに対しＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると前週末１０月３１日の取引終了後に発表。ＴＯＢ価格は１株９２１円で、非公開化を目指す。ウェーブＨＤの株式はＴＯＢ価格にサヤ寄せをしている。



買付予定数の下限は５６３万１００株で、上限は設定しない。買付期間は１１月４日から１２月１６日まで。ＴＯＢが成立した場合、所定の手続きを経て、ウェーブＨＤは上場廃止となる予定。ＲＥＶＡは営業・生産体制の強化や経営戦略の策定支援を通じ、ウェーブＨＤの持続的な成長を図る。ウェーブＨＤはＴＯＢに対し賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨した。東京証券取引所は１０月３１日、ウェーブＨＤを監理銘柄（確認中）に指定した。



出所：MINKABU PRESS