100均のバズりグッズに新作出てる！スリムで持ち運びに便利！売り切れの予感しかないケース

ダイソーのミラー付きパウダーケースが話題になりましたが、またしても気になる商品が登場していました！従来品は蓋がブラックなのに対し、こちらは大人可愛いパールピンクカラー♡単三乾電池の直径と同じくらいの厚みで、ポーチやミニバッグにすっきり収まります！お気に入りのフェイスパウダーの持ち運びに便利ですよ。

商品情報

商品名：ミラー付パウダーケース（パフ入）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480563954

ダイソーで人気のパウダーケースに大人可愛いパールピンクが仲間入り♡

ダイソーのミラー付きパウダーケースが発売当初かなり話題になりましたが、またしても気になる商品が登場していました！

今回ご紹介するのは、こちらの『ミラー付パウダーケース（パフ入）』。ピンクカラーのパウダーケースです。

価格は220円（税込）。購入した店舗では、美容系グッズ売り場に並んでいました。

従来品は蓋がブラックカラーでクールな印象でしたが、こちらはパールピンクのような上品なカラーです。

ブラックも使いやすいですが、大人可愛い色合いがお好みの方にはこちらのカラーは嬉しいですね！

こちらのパウダーケースは、とにかくスリムなのが特徴です。

単三乾電池の直径と同じくらいの厚みで、ポーチやミニバッグにもすっきり収まります！

ミラー＆パフ付きで便利♡お気に入りのパウダーを楽に持ち運べる！

大きなフェイスパウダーを持ち歩くのは大変ですよね。

そんなときこそ、このパウダーケースが大活躍！

お気に入りのフェイスパウダーを身軽に持ち運ぶことができます。

細かいメッシュ状の中蓋が付いており、粉が少量ずつ出てくるという仕組みです。

パウダーを入れすぎると粉がメッシュ状の中蓋から大量に出てきてしまうので、筆者は容量の半分くらいを目安に少なめにパウダーを入れるようにしています。

パフが付属しているのも、気が利いているなと思いました！

こういったケースのパフはサイズ感がわかりにくいので、最初から付属しているのは助かります。

正直、100円ショップのこの手の商品って、ミラーの映りがイマイチなのでは…？と疑っていましたが、実際に使ってみて驚きました。

はっきり、くっきりと映るので、メイク直しに使用しても全く問題ないレベル！ガラス製なので、きれいに映りますよ。

今回は、ダイソーの『ミラー付パウダーケース（パフ入）』をご紹介しました。

これさえあれば、お気に入りのフェイスパウダーを楽に持ち運べて、いつでもサッとお直しできて便利！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。