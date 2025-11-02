ドジャース・山本由伸投手（２７）が１日（日本時間２日）ブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦の９回途中から登板し、２回２／３を１安打無失点に抑えて胴上げ投手になった。先発として２勝、救援で１勝の計３勝をマークし、文句なしのＭＶＰに選ばれた。

６回９６球を投げた第６戦からの連投にもかかわらず、腕を振り続けた。９回、延長１１回のピンチを切り抜け、チームに勝利を呼び込んだ右腕は試合後「やりきりました」と振り返った。

そんな山本の鉄腕ぶりにはチームメートも脱帽するばかり。マックス・マンシー内野手（３５）はメディアの取材に「あの男はサイコパスだ。９６球を投げたあと、どうやって戻ってきますか？ 彼は外に出て、私たちのために身を投じ、それでも支配しました。本当に信じられないことです」と語った。

一方、２０２３年オフに山本獲得に尽力したドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長（４８）は前夜に山本から「明日に備えるために全力を尽くしている」というメールが届いたことを告白。「今日またメールが届きました。彼は『再び治療を受けた。準備はできていると思う』と。彼が今夜、昨晩と同じくらい良いものを演じることができたのは、おそらく私が野球場で今まで見た中で最も信じられないことです」と驚嘆した。