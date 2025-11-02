ベールに包まれた国・北朝鮮のエンタメ文化はどうなっているのか。その実態に迫ると、過酷な現実が明らかになった。

【映像】日本で暮らす脱北者女性＆その夫と子ども

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #9』（ABEMA）が11月1日に放送された。お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇は、北朝鮮についてニュース等では目にするものの、現地の人がどう過ごしているのかに以前から関心があったという。

現地へ直接行くことは叶わなかったものの、吉村はさまざまなツテを辿り、ある人物とのコンタクトに成功した。その人物は、2015年に北朝鮮から脱北し、韓国で日本人男性と結婚、現在は千葉で韓国料理店を営んでいる女性・ヨニさん。彼女は吉村に、脱北当時の“エンタメ事情”を話してくれた。

ヨニさんによると、北朝鮮内で作られている“恋愛ドラマ”は案外多いのだという。しかし、オチが似通っているそうで、吉村は「例えば、工場で働いている班長と恋をする。ハードなシーンはなく、最終話に必ず“田舎に行って畑を耕そう”とか、“炭鉱に行って頑張って働こう”となる。どんなドラマもそうなる」と伝えた。

そのため、刺激が足りない若者たちの間では、海外のドラマなどが“闇流通”しているそうだが、ある衝撃的な事実が語られた。ヨニさんの友人の母親が、そうした闇作品をたまたま持っていたところ、当局に見つかってしまったのだという。

本来、刑罰にも反省文の提出や強制労働などの段階があるが、その時は見せしめのため死刑になってしまったという。「街中で銃殺です。（銃弾は）150発」と吉村が伝えると、スタジオには衝撃が走った。

ヨニさんはその光景を目の当たりにしたことで、「この体制はおかしい。この国から一回離れないといけない」と気づき、脱北するに至ったことも明かされた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）