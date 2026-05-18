メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県犬山市の「日本モンキーパーク」が停電で臨時休園です。 「日本モンキーパーク」によりますと、午前10時のオープン前、パーク内に36あるアトラクションのうち、28のアトラクションが停電のため動きませんでした。 パークは一旦オープンしましたが、停電の原因を調べるため、午後1時で臨時休園を決めました。 「残念だけど。せ