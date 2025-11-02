「ついにやってくれた」「凄まじいフィニッシュだ」ドイツ古豪加入の日本人FW、鮮烈なブンデス今季初ゴール＆公式戦連発に現地熱狂！「本当に素晴らしい」
現地11月１日に開催されたブンデスリーガ第９節で町野修斗が所属するボルシアMGが、藤田譲瑠チマがプレーするザンクトパウリとアウェーで対戦。４−０の圧勝を飾った。
この試合に57分から途中出場した町野が、待望のブンデス今季初ゴールを決める。２−０で迎えた75分、右サイドからのグラウンダーのパスを右足で捉え、強烈なシュートをネットに突き刺してみせた。
10月28日のカールスルーエ戦（DFBポカール２回戦）に続く、日本人ストライカーの２試合連続ゴールに現地のファンも興奮。SNS上では次のような声が上がった。
「ついにやってくれた」
「本当に素晴らしい」
「なんて選手だよ」
「凄まじいフィニッシュだ」
「マン・オブ・ザ・マッチだ」
「やっとマチノが来た！」
「美しい！」
今夏にドイツの古豪に加入した25歳が、サポーターをハートをがっちり掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町野修斗が右足の豪快シュート！今季ブンデス初ゴール
