¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¥Ï¥°½é¤á¤Æ¡×»³ËÜÍ³¿¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ËÂçÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç´ò¤·¤µ¤¬¡Ä¡×ºÇ½ª7ÀïÌÜ¤Ç¤â¸«¤¿¤¤
»î¹ç¸å¤ËÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È»³ËÜÍ³¿(C)Getty Images
¡¡À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î31Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤ËÎ×¤ß¡¢3-1¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂÐÀïÀ®ÀÓ3¾¡3ÇÔ¡£·èÃå¤ÏÆ±11·î1Æü¤ÎÂè7Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡Ä»³ËÜÍ³¿¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î»î¹ç¸å¤ÎÊúÍÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ï¡¢6²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¡£7²ó¤Ï2ÈÖ¼ê¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤¬Ìµ¼ºÅÀµß±ç¡£8²ó¤Ï3ÈÖ¼ê¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤®ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ª²ó¤ÏµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯¤Ë»àµå¡£Â³¤¯¥¢¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë98.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.2¥¥í¡Ë¤Î¹â¤á¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¡¢Ãæ·ø¤ÎÆ¬¤ò±Û¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÂÇµå¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹²¼Éô¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó¤¬Î¾¼ê¤òÂç¤¤¯¹¤²¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ºÅÀ¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤¬¡¢Ìµ»à¥Ë¡¢»°ÎÝ¤È°ìÂÇÆ±ÅÀ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¤³¤³¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº´¡¹ÌÚ¤òÄü¤á¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£Âè3Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¤¬°ìÈô¤Èº¸Ä¾¤«¤é¤ÎÊ»»¦¤È¤¤¤¦¡È¿À¥ê¥ê¡¼¥Õ¡É¤òÈäÏª¡£·àÅª¤Ê·ëËö¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç»³ËÜ¤Èº´¡¹ÌÚ¤¬Ç®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢´î¤Ó¤È°ÂÅÈ¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÏÃæ·Ñ¤·¤¿¡ØNHK¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¾Ò²ð¡£¸«¤ë¼Ô¤Î¶»¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤¿¡£SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¥Ï¥°½é¤á¤Æ¡×¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤ë²Ä°¦¤¤2¿Í¤Î¥Ï¥°¤Ë¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç´ò¤·¤µ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤Ã¤È¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö2¿Í¤È¤âºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡µã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥²¡¼¥à7¡×¤¬º£µ¨ºÇ½ªÀï¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤È1¤Ä¾¡¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤í¤¦¡×¡Ö»þÂå¤òÃÛ¤¯W¥¨¡¼¥¹¤ÎÇ®¤¤ÊúÍÊ¤òºÇ¸å¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈºÆ¸½¡É¤ò´ê¤¦¥¨¡¼¥ë¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]