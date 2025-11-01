この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画タイトル『食欲無さげだったライギョは生きエサを食べたのか？【やせすぎ雷魚28日目】』にて、YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるが、“やせすぎ雷魚”の飼育チャレンジについて語った。今回動画で注目したのは「生きエサなら食べてくれるのでは？」という疑問。その仮説のもと、真釣ちゃんねるは生きたエサを投入し、雷魚の反応に注目した。



動画内では、「今まで乾燥エサや冷凍エサは全く食べなかったけど、生きエサなら…」との期待を明かした真釣ちゃんねるさん。視聴者からも「生き餌なら喰いつきが違うはず」というコメントが寄せられていたという。実際に生きエサを水槽に入れたところ、雷魚はしばらくじっとして様子を窺っていたものの、ついに「おっ…今いった！」と実況。ついにやせすぎ雷魚が生き餌に食いつく瞬間が訪れ、「やっぱり生きエサには本能が反応するらしい」という独自の見解を述べた。



また、「ちゃんと食べてくれてホッとした」「これで少しでも太って回復してくれれば」と、飼育する側の心境も率直に語った。



動画の締め括りでは、「このまま順調にいってほしい」と今後への期待を述べ、次回の報告にも意気込みを見せた。やせすぎ雷魚の成長や回復ぶりに引き続き注目が集まりそうだ。