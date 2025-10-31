寝落ちした？なんとも言えない表情で熟睡する猫ちゃんが癒やし全開
猫っぽいかわいさも、人間っぽい親しみやすさもある、不思議な寝顔です。
キャットタワーにぺたりと顔をくっつけ、なんとも言えない表情で眠っている猫ちゃんの画像がXで話題を集めています。
飼い主さんがこのほど投稿したのは、お昼寝をしている「小雪ちゃん」の姿をとらえた1枚。
前足をキャットタワーの外に投げ出し、口を小さく開いたまま眠る姿は、なんとも言い表しがたいかわいさ。表情からひしひしと伝わってくる“寝落ち感”がたまりません。
小雪ちゃんの寝顔には4.3万件を超えるいいねが集まり、コメント欄には「超可愛い」「癒やし全開」「とろける〜」といった声が寄せられ、多くの人がこのなんとも言えなさに癒やされています。
キャットタワーでお昼寝の真っ最中だった小雪ちゃんを撮影した飼い主さん。話によれば寝顔は「いつもこんな感じ」とのことです。
実際に飼い主さんの過去の投稿を遡ってみると、小雪ちゃんの顔はほとんど毎回この「ふにゃっ」とした、飼い主さんの言葉を借りるなら「仏のような顔」をしています。
いつもはくりっとしている目が、眠るときにはひたっと閉じられ、口元も見事な三角形に。ぐっすり、という言葉がとてもよく似合う寝顔です。
飼い主さん宅のほかの猫ちゃんが、カメラのシャッター音で起きてしまうほどなのに、小雪ちゃんは「まったく動じません」と飼い主さん。その熟睡ぶりは、掃除機をかけたとしても寝続けるほどだとか。
この日も写真の印象そのままにぐっすりだった小雪ちゃん。撮影後もそのまま眠り続けていたそうです。
なんとも言えない寝顔www#猫 pic.twitter.com/tKk3t4ggr2
— 田中さんちの仲良し家族 (@tarochan_523) October 28, 2025
＜記事化協力＞
田中さんちの仲良し家族 さん（@tarochan_523）
（ヨシクラミク）Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By YoshikuraMiku | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025103104.html