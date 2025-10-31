これからの予定【発言・イベント】
17:00 日銀国債買い入れ日程（11月）
18:00 ECB専門家予測調査
22:30 ローガン・ダラス連銀総裁、会議出席（質疑応答なし）
1日
1:00 ハマック・クリーブランド連銀総裁、ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席
APEC首脳会議（韓国、11月1日まで）
APEC CEOサミット最終日（韓国）エヌビディアのファンCEO登壇
米主要企業決算
シェブロン、エクソンモービル、アッヴィ
2日（日）
米国市場は冬時間へ移行（※経済統計発表が1時間遅くなる）
3日（月）
文化の日祝日
シムカス・リトアニア中銀総裁、会見
クックFRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
マックレム加中銀総裁、イベント講演
※予定は変更されることがあります。
18:00 ECB専門家予測調査
22:30 ローガン・ダラス連銀総裁、会議出席（質疑応答なし）
1日
1:00 ハマック・クリーブランド連銀総裁、ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席
APEC首脳会議（韓国、11月1日まで）
APEC CEOサミット最終日（韓国）エヌビディアのファンCEO登壇
米主要企業決算
シェブロン、エクソンモービル、アッヴィ
2日（日）
米国市場は冬時間へ移行（※経済統計発表が1時間遅くなる）
3日（月）
文化の日祝日
シムカス・リトアニア中銀総裁、会見
クックFRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
マックレム加中銀総裁、イベント講演
※予定は変更されることがあります。