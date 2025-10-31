米国と中国の首脳が貿易戦争開始から9カ月ぶりに大韓民国・釜山（プサン）で休戦に合意した。ドナルド・トランプ米国大統領は来年4月に中国を訪問し、習近平中国国家主席は答礼訪問の形で米国を訪れることになった。

トランプ大統領と習主席は30日、釜山金海（キムへ）空港に駐留中の空軍部隊接見施設「ナレマル」で約100分間にわたり首脳会談を行った。会談を通じて、中国はレアアース（希土類）輸出の統制措置を猶予し、別名「ゾンビ麻薬」とも呼ばれているフェンタニルの米国への流入阻止に協力することにした。その代わり、米国は中国に適用していた「フェンタニル関税」を現行の20％から10％ポイント引き下げることを即座に決めた。両国は互いの船舶に課していた入港手数料も猶予することとした。

トランプ大統領は帰国途中の大統領専用機「エアフォースワン」内で記者団に対し、「10点満点なら12点だ。われわれは素晴らしい会談を行い、多くの部分で合意に達した」と述べた。さらに「中国が大量の（米国産）大豆と農産物をすぐに購入するだろう」と語った。これに関連して、スコット・ベッセント財務長官はフォックス・ビジネス・ネットワークに対し、「中国が来年1月までに米国産大豆1200万トン、今後3年間は毎年少なくとも2500万トンを購入することを約束した」と明らかにした。

習主席は首脳会談で「長期的利益という大きな計算をしなければならず、報復の悪循環に陥ってはならない」と強調した。そのうえで「平等・尊重・互恵の原則に基づき、引き続き対話を行うことができる。問題リストを減らし、協力リストを増やしていくことができる」と述べたと、中国官営の新華社通信が伝えた。

トランプ大統領は中国を「偉大な国家」と呼び、習主席を「尊敬される偉大な指導者であり長年の友人」と評したという。習主席もまた「米中は友人であるべきだ」とし「中国の発展は『米国を再び偉大に（MAGA）』というビジョンとともに歩む」と締めくくった。

しかし火種は残っている。合意が1年に限り有効であるためだ。トランプ大統領は「毎年協定を再交渉する予定だ。この協定は1年を超えてずっと続く可能性がある」と余韻を残した。また首脳会談直前には、中国とロシアを名指ししながら1992年以来33年間中断していた核実験を再開する計画を明らかにした。

◇トランプ「長年の友」 習近平「米中は友人」言うものの…火種は残ったまま

2019年6月29日、大阪で開かれた20カ国・地域（G20）首脳会議以来6年4カ月ぶりに会ったトランプ大統領と習主席の貿易合意は、「ビッグディール」と呼ぶにはやや物足りない面もある。米国がフェンタニル関税を10％ポイント下げたとはいえ、引き下げ後も中国製品に課される平均関税は45〜47％に達すると推定され、依然として高水準のままだ。

また米国は、中国のレアアース輸出統制に対して特段の対応を取れないまま急いで休戦に入ったことで、自身の弱点を露呈した。「釜山会談の最大の成果は、米国単独時代を終わらせ、世界経済・貿易のG2（主要2カ国）時代の到来を示唆したことだ」（王文・中国人民大学重陽金融研究院長）という評価が中国側から出るのもそのためだ。

ただし両国首脳とも、9カ月に及ぶ貿易戦争を通じて正面衝突の危険を認知し、今回の会談では意識的に対立を避けた点は評価するに値する。習主席は会談前日、大豆など米国産農産物の購入再開を承認したとされる。トランプ大統領は「その点を高く評価する」と謝意を示した。

両首脳は、台湾問題や中国のロシア産原油輸入といった敏感なテーマについては深く議論しなかったという。また、エヌビディア（NVIDIA）などの米国製AIチップの対中供給容認や、中国のティックトック（TikTok）米国事業売却問題についても、今回は目立った発言はなかった。

韓国外国語大学のカン・ジュニョン教授は「中国が会談直前に確定した5カ年計画の外交分野で、『大国関係を全体として安定的に維持する』という決定に合致する会談だった」と分析した。

それでも大きな炎が鎮まったことについては、両国とも満足感を示した。トランプ大統領は会談後、「偉大な指導者と非常に多くの決定を下し、もう決めることがないほど」と述べた。合意文書への署名時期を問われると「間もなく行う」とし「大きな障害はほぼない」と答えた。習主席も会談中、「対立より対話のほうがよい」と語りかけたという。

米中両大国はひとまず一息ついた後、来年から再び貿易秩序の再編に本格的に取りかかる見通しだ。ちょうど来年、中国はアジア太平洋経済協力（APEC）の議長国を、米国はG20首脳会議をそれぞれ主催する予定で、両国とも多国間舞台を控えている。トランプ大統領も来年4月の訪中日程を公表し、習主席がその後、トランプ大統領の別荘があるフロリダ州パームビーチのマールアラーゴ ・リゾート、あるいはホワイトハウスのあるワシントンD．C．のいずれかを訪問する見込みだと述べた。来年のG20首脳会議が開かれるフロリダ州マイアミも候補地の一つとして挙げられている。