■支持率が低迷するトランプ政権2026年11月には米国で中間選挙が実施される予定であるが、現時点ではトランプ大統領を支える共和党にとって厳しい選挙戦となる可能性が高い。写真＝Lafargue Raphael／ABACA／共同通信イメージズ2026年1月21日、ダボスで開催された世界経済フォーラム（WEF）年次総会に出席したドナルド・トランプ米大統領 - 写真＝Lafargue Raphael／ABACA／共同通信イメージズ最大の理由は、トランプ大統領自身の