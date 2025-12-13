米中首脳会談後は融和姿勢をアピール米中関係は2025年を通じ、関税や輸出規制を巡って何度も緊張が高まったが、足もとでは小康状態にある。実際、トランプ大統領は2026年4月の訪中に前向きな姿勢を示しているほか、同年後半には中国の習近平国家主席を米国に招く意向も示している。さらに、2026年には米国でのG20サミット、同年11月には中国でのAPEC首脳会議の開催が予定されており、米中首脳会談の舞台となりうる国際会議も控