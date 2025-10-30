ＯＬＣの上期営業利益は８．０％増で従来予想を上回って着地

オリエンタルランド<4661.T>がこの日の取引終了後、９月中間期連結決算を発表しており、売上高３１６１億８９００万円（前年同期比６．４％増）、営業利益６８２億４１００万円（同８．０％増）、純利益４８３億１０００万円（同６．１％増）と増収増益となり、従来予想の営業利益６１８億８６００万円を上回って着地した。



テーマパーク事業の入園者数は１２２５万人（同０．４％増）と前年並みとなったが、ファンタジースプリングスやスペシャルイベントの好調により商品・飲食販売収入が増加。ゲスト１人当たりの売上高が１万８１９６円（同５．２％増）と過去最高を更新したことが寄与した。また、ホテル事業も宿泊収入が増加した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高６９３３億５２００万円（前期比２．１％増）、営業利益１６００億円（同７．０％減）、純利益１１３３億７５００万円（同８．７％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS