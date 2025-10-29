この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

※この記事はプロモーションを含みます。

動画「【待望】Kebtek高圧洗浄ショートガン用『デュアルコネクター』が間違いなく便利なアイテムでした！【水泡洗車】」にて、洗車系YouTuberのゆとり所長がKebtek（キャブテック）の新アイテム「デュアルコネクター」について率直な意見を語った。



同製品は、高圧洗浄機に取り付けることで「青洗車（水洗車）」と「泡洗車」をワンタッチで切り替えられるアイテム。ゆとり所長は「いちいち付け替える必要がない。あれ、面倒なんだよね」と本音を明かし、「こんなのが欲しかった。便利なアイテムなのは間違いない」と使い勝手の良さを強調した。



取り付けから使用方法まで丁寧に説明しつつも、デメリットにも言及。「でも、なんかちょっと重い」と、デュアルコネクター自体の重量や仕組みについても素直に評価。「女性の方は大変かもしれません」と、ユーザーによっては使いこなす際の難しさも指摘した。さらに、「その重みでコネクターが回って、向きがーとかってなる時があります」と、使用中に向きがズレてしまう問題や、手を添えた際に誤って切り替えボタンを押してしまう“誤作動リスク”にも注意を呼びかけた。



一方で、「噴射中の切り替え、これも非常にスムーズなんですよね。これはいいよね」と直感的操作性を高く評価。分岐コネクターによる圧力低下も見られず、「いちいち付け替えることがなく、ワンタッチで切り替え、そして噴射中の切り替えもシームレス」と絶賛した。



動画のラストでは「気になる方は概要欄にリンクの方を載せておきますので、ぜひ一度チェックしてみてください」と提案しつつ、「やっぱりちょっと重いコネクターでもあるので、使用中に向きが変わったりする。こういったところもありますが、非常に便利なアイテムなのは間違いない」と、自身のチャンネルらしいバランスの取れた締めくくりを見せていた。