フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）の29日放送で、来日したトランプ米大統領を迎えた高市早苗首相の対応について取り上げた。

28日は初めて対面で日米首脳会談を行い、午後には都内の米軍ヘリポートから大統領専用ヘリ「マリーンワン」に搭乗し、神奈川県横須賀市の米海軍横須賀基地に移動。マリーンワンに米大統領と外国首脳が同乗するのは異例で、高市首相とトランプ大統領の関係が深まったことを証明した。

横須賀基地では原子力空母ジョージ・ワシントンを視察。トランプ氏は艦内で数千人の米兵らを前に演説し、壇上に高市氏を呼び寄せて、演説終了後は手をつないで降壇する仲良しぶりだった。

MCの俳優・谷原章介が「高市総理の立ち振る舞い、きちんとトランプ大統領と相対している感じしませんでした？」と聞くと、スペシャルキャスターの俳優・武田鉄矢はうなずき、「やっぱり立ち振る舞いは見事だったと思います。この人以外であの立ち振る舞いができる人は現状、日本の政界では見つからないような気がする」と絶賛。

同局解説副委員長の平松秀敏氏は「はじける乙女のような笑顔」と横須賀基地での高市氏の表情に注目。「一国の総理があの笑顔を見せるっていうのはちょっと驚きですけど、高市さんならいいかなって思っちゃう感じもある」と続けると、谷原は「今までどちらかというと怖い感じの印象が強かったですから」と話した。

横須賀基地では、トランプ氏が演説をした際に高市氏の肩を抱き寄せて「この女性は勝者だ。きょう、日本と米国の株式市場は史上最高値を更新した」と紹介。高市氏はぴょんぴょん飛び跳ねながら右手を突き上げ、米兵らの大きな歓声に応えた。