「強すぎる」「大惨事だ」前回覇者・北朝鮮の容赦ない“６−１圧勝”に世界衝撃！対戦国メディアは白旗「涙が出るほどのスコア」【U-17女子W杯】
モロッコで開催中のU-17女子ワールドカップは現地10月28日、ラウンド16の４試合が行なわれた。
最多３度の優勝を誇る前回覇者のU-17北朝鮮女子代表は、ホスト国のモロッコと対戦。６−１で圧勝を飾った。
開始３分に先制した北朝鮮は、その後も怒涛のゴールラッシュを披露し、前半だけで４点を奪取。後半も攻撃の手を緩めず、２点を加点し、容赦なくアフリカの雄を圧倒した。
この結果に、海外のサッカーファンからは「北朝鮮は強すぎる」「大惨事だ」「クソ強いな」「驚きだ」といった声が上がった。
また、モロッコのメディア『MOROCCO WORLD NEWS』は「前回優勝の北朝鮮に１−６という苦い敗北を喫して敗退した」と報道。「涙が出るほどのスコアにもかかわらず、彼女たちは真のスピリットを見せ、多くの明るい材料を持っている」と自国代表を称えた。
日本は現地29日に開催されるラウンド16でコロンビアに勝てば、この北朝鮮と対戦する。優勝を目指すリトルなでしこにとって、最大の難敵と言っても過言ではないかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
最多３度の優勝を誇る前回覇者のU-17北朝鮮女子代表は、ホスト国のモロッコと対戦。６−１で圧勝を飾った。
開始３分に先制した北朝鮮は、その後も怒涛のゴールラッシュを披露し、前半だけで４点を奪取。後半も攻撃の手を緩めず、２点を加点し、容赦なくアフリカの雄を圧倒した。
また、モロッコのメディア『MOROCCO WORLD NEWS』は「前回優勝の北朝鮮に１−６という苦い敗北を喫して敗退した」と報道。「涙が出るほどのスコアにもかかわらず、彼女たちは真のスピリットを見せ、多くの明るい材料を持っている」と自国代表を称えた。
日本は現地29日に開催されるラウンド16でコロンビアに勝てば、この北朝鮮と対戦する。優勝を目指すリトルなでしこにとって、最大の難敵と言っても過言ではないかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？