ラウンド16でモロッコを粉砕したU-17北朝鮮女子代表。(C)Getty Images

写真拡大

　モロッコで開催中のU-17女子ワールドカップは現地10月28日、ラウンド16の４試合が行なわれた。

　最多３度の優勝を誇る前回覇者のU-17北朝鮮女子代表は、ホスト国のモロッコと対戦。６−１で圧勝を飾った。

　開始３分に先制した北朝鮮は、その後も怒涛のゴールラッシュを披露し、前半だけで４点を奪取。後半も攻撃の手を緩めず、２点を加点し、容赦なくアフリカの雄を圧倒した。

　この結果に、海外のサッカーファンからは「北朝鮮は強すぎる」「大惨事だ」「クソ強いな」「驚きだ」といった声が上がった。
 
　また、モロッコのメディア『MOROCCO WORLD NEWS』は「前回優勝の北朝鮮に１−６という苦い敗北を喫して敗退した」と報道。「涙が出るほどのスコアにもかかわらず、彼女たちは真のスピリットを見せ、多くの明るい材料を持っている」と自国代表を称えた。

　日本は現地29日に開催されるラウンド16でコロンビアに勝てば、この北朝鮮と対戦する。優勝を目指すリトルなでしこにとって、最大の難敵と言っても過言ではないかもしれない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？