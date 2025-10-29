インテルGKが乗る車と衝突した電動車いすの81歳男性が死亡…道路交通殺人罪で捜査も急病の影響か

昨シーズンからイタリアの名門インテルでプレーするスペイン人GKジョゼップ・マルティネス。

スペイン代表経験もある27歳の実力派キーパーだが、インテルではスイス人GKヤン・ゾマーの控えとなっている。

『La Gazzetta dello Sport』などによれば、そのマルティネスが乗る乗用車と電動車いすが衝突する事故があり、車いすに乗っていた81歳の男性が死亡したという。

事故は午前9時半すぎ、コモ州フェネグロのベルガモ通りにあるインテルのトレーニングセンター付近で起きた。

ヘリコプターや救急車などが出動して救命措置が行われたが、男性は現場で死亡が確認された。

マルティネスに怪我はないものの、道路交通殺人罪で捜査を受けているという。

ただ、初期捜査によると亡くなった男性は、衝突する直前から不安定な兆候を示しており、自転車レーンから突然左に逸れて車道に入り、マルティネスが運転するSUVは衝突を避けることができなかった模様。

高齢男性が急病や突然の体調不良でコントロールを失った可能性も否定できないというが、マルティネスはこの死亡事故にショックを受けているという。