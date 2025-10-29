ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ï¥ï¡¼¥¹¥È£´°Ì¡Ö¸½¾ì¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤½÷Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡×»ëÄ°Î¨½÷²¦¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ë·ë²Ì
¿Íµ¤½÷Í¥¡¢ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50ºÐ¡Ë¤Ë¡ÖËãÌôµ¿ÏÇ¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ÆÁá2½µ´Ö¤¬·Ð¤Ä¡£
¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤ÏÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Þ¥È¥ê¡×¤ÎÆ°¸þ¤ä¡¢ÊÆÁÒ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡È°ÛÊÑ¡É¤Î¿ô¡¹¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åö¤ÎÊÆÁÒËÜ¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡£¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡ÖDesafío¡Ê¥Ç¥µ¥Õ¥£¥ª¡Ë¡×¤ä¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤â¡¢º£²Æ¤ò¶¤Ë¹¹¿·¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¼Â¼ÁÅª¤Ê³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÊÆÁÒ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÀè·ÝÇ½³¦¤ËÌá¤ëÌÜÅÓ¤ÏÎ©¤Ä¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¾ÚµòÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉüµ¢¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¸±¤·¤¤¡£
¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤µ¡×¤Ï½÷Í¥°ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ
¡Ö¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤â¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï»ëÄ°Î¨¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶È³¦¤Î¿Í´Ö¤Ê¤éÃ¯¤·¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥®¥ã¥é¤Î¹â¤µ¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¡Ø¸½¾ì¤Î¹¥´¶ÅÙ¡Ù¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤±¤Ã¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î°ì·ï¤òµ¡¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÊÆÁÒ¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¶É¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
»ëÄ°Î¨½÷²¦¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡È¸½¾ì¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬Äã¤¤¡É½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£Â¾¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê¾Ú¸À¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤ÇÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤ò±é¤¸¤¿ºÝ¤â¡¢¤³¤ó¤Ê°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¥¡¼¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¡£
¡Ö2012Ç¯¤ÎÂè°ì´üÊüÁ÷¤«¤é¹â»ëÄ°Î¨¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢°Ê¹ß¡¢ÄÌ»»¤Ç¥·¥ê¡¼¥º7ËÜ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë1ËÜ¡¢·à¾ìÈÇ1ËÜ¤¬À½ºî¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Ç¤¹¤¬¡¢Â³ÊÔ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÊÆÁÒ¤Ï¡ØÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò°Ê³°¤â±é¤¸¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¼ó¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«²£¤Ë¿¶¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡Ø1¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÇû¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÎÉ¤¯¸À¤¨¤Ð¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤µ¡¢°¤¯¸À¤¨¤Ð¡È´è¸Ç¤µ¡É¤Ï½÷Í¥¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¸½¾ì¤Ç¤âÈ¿È¯¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤ÏÂ¾¤Î½÷Í¥¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ç¡Ø½µ´©¸½Âå¡ÙËÜ»ï¤Ï¡¢¡Ö¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤½÷Í¥¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤·¤¿¡£
¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì±Êü¥¡¼¶É¤ÈNHK¤Î¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢²»¶Á¡¢¾ÈÌÀ¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î¸½Ìò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£ÁíÀª20Ì¾¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
À³Ê¤¬ÎÉ¤¤¤È´¶¤¸¤¿½÷Í¥¤ò1¡Á5°Ì¤Þ¤Çµó¤²¤Æ¤â¤é¤¤¡¢5¡Á1¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇºÎÅÀ¡£Æ±ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÀÉ¼¿ô¤äÆâÍÆ¤òÁí¹ç¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¤â¶á¤¯¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤ÈÀÜ¤¹¤ë¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷Í¥¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤½¤¦¡£
1°Ì¤Ï¡Öµ¤¸¯¤¤¤ÎÅ·ºÍ¡×°½À¥¤Ï¤ë¤«
±É¤¨¤¢¤ëÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤À¡£30¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÏÂ¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬¡¢°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£
TBS¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ØJIN-¿Î-¡Ù¡Ê'09Ç¯¡Ë¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö»þ2Ç¯ÌÜ¤ÇAD¤À¤Ã¤¿TBS¶É°÷¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¿¿²Æ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢°½À¥¤µ¤ó¤ÏÏÂÁõ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬¼ê»ý¤ÁÀðÉ÷µ¡¤ÇÉ÷¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¡Ø»ä¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç»È¤Ã¤Æ¡£¤µ¤Ã¤¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¡Ù¤È¡¢¼«Ê¬¤â½ë¤¤¤Î¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¾ï¤Ë¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤¹¡×
¼ã¼ê½÷Í¥¤Î¤Ê¤«¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ2°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¡¦Ë¨²Î¤Î»ÐËå¤À¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤Î¤Ï¡¢»Ð¡¢Ëå¤òÊÌ¡¹¤Ëµó¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³§¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¾åÇòÀÐ»ÐËå¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È2¿Í¤È¤â¤ò¼êÊü¤·¤ÇÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤¢¤Î»ÐËå¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¹ø¤¬Äã¤¯¤Æ¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¿Æ¤Î´é¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Û¤ÉÎéµ·Àµ¤·¤¤¡£¼ýÏ¿Á°¡¢¼ýÏ¿¸å¤Ë¤Ï¡Ø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡Ù¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Ë°§»¢¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢É¬¤ºÈà¤é¤È1Ê¬¤º¤ÄÀ¤´ÖÏÃ¤â¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å·À¤Î¿Í¤¿¤é¤·¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓAD¡Ë
3°Ì¤Ï¡Ö¼«Á³¤ÈÈà½÷¤Î¼þ¤ê¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡×¤ÈÉ¾È½¤ÎÃç´ÖÍ³µª·Ã¡£Ä«¥É¥é¡Ø¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡Ù¡Ê'22Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»Í·»Ëå¤ò¸«¼é¤ëÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢ÁÇ´é¤âÌòÊÁ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¶¦±é¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¡û¡û¤µ¤ó¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¡Ù¤È¥µ¥Ã¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¥®¥Õ¥È¤ò¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊNHK¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
°ìÊý¡¢¡Ö»Ð¸æÈ©¡×¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬5°Ì¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤À¡£
¡Ö¥°¥ë¥áÄÌ¤ÎÄ¹ß·¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤ËÎÉ¤¤Å¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤´ÈÓ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤è¤·¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤ªÅ¹¤â¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä®Ãæ²Ú¤Ê¤É¤Î½îÌ±ÇÉ¤Î¤ªÅ¹¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡Ë
¾å¸ÍºÌ¤Ï¹ë²Ú¤Êº¹¤·Æþ¤ì¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¾å¸ÍºÌ¤Ïº¹¤·Æþ¤ì¤Î¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¹ë²Ú¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¥µ¥é¥ÀÎà¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤ë¡©¡¡±óÎ¸¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤ÈÀ¼¤â¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
10°Ì¤Ë¤ÏÂç½÷Í¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë²¼¤ÃÃ¼¤Ç¤â°ìÅÙ»Å»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡ÊNHK¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¡¢¶äËë¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤È¤½¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ç¥³¤¬¹¥¤¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¸åÆü¡¢¶äºÂ¤Î¹âµé¥Á¥ç¥³¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ËÉÙ¤À¤Ã¤¿ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤Ï13°Ì¤Ë¡£¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¹¥¤¤ÊÈà½÷¤Ï¤É¤ó¤Ê¸½¾ì¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î´Ö¤Ë¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼êºî¤ê¤ÎÀäÉÊÎÁÍý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡ÊTBS¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦²ÈÄíÅª¤ÊÁÇ´é¤ò¸«¤»¤¿°æÀîÍÚ¤Ï8¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢16°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç21°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÆâÅÄÍµª¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ë¤¤¤Ä¤â´Å¤¤¤â¤Î¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¼ê½ñ¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊNHK¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
ÊÆÁÒ¡¢¿¼ÅÄ¡¢¿·³À¡Ä¥×¥í°Õ¼±¤æ¤¨¤ËÄãÉ¾²Á
Ëå¤Ï»¶¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼ñÌ£¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÈÌ¡²è¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¤è¤¯Á°¼¼¤ÇÂçÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊTBS¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡Ë¤Ê¤É¤È¡¢»Ð¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¤ÎÉ¾È½¤Ï¾å¡¹¤Î24°Ì¡£Èà½÷¤¬¤¤¤ë¤È¡¢»£±Æ¸½¾ì¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤·¤ÆÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ï27°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î´è¸Ç¤µ¤æ¤¨¤Ë¸½¾ì¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤¢¤ë¼ï¡ÈÃË¾¡¤ê¤ÊÀ³Ê¡É¤Î¤¿¤á¤«¡Ö¾ð¤Ë¸ü¤¯¡¢ÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
29°Ì¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò¤È30°Ì¤Î¿·³À·ë°á¤â¡¢·è¤·¤ÆÉ¾È½¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£ÆÀÅÀ¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¥×¥í°Õ¼±¡×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Ï"À¤´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸"¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸¬µõ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í°ì¿Í¤Ø¤Î°§»¢¤ä¤ªÎé¤â·ç¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊé¤ï¤ì¤ë½÷Í¥¤¬¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
