頭にティアラを装着した姿は結婚式場のテラスに立ち、スウェット姿で腕組みをして遠くに見える海を眺めている女性。頭にティアラを装着した姿は、その美貌をさらに際立たせていた──。俳優の川口春奈（31）だ。昨年の８月下旬、川口は、今年の秋に公開予定の映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』の撮影に臨んでいた。東映は４月17日、同映画の10月２日公開を発表。同時に、川口が主演することがわかった。彼女に