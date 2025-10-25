「まずは試合に出ることが…」トッテナムで“出場なし”の21歳DFに森保一監督が言及。「日本とプレミアの差があって、怪我をしているかもしれない」
日本代表の森保一監督が10月25日、味の素スタジアムで行なわれたJ１第35節のFC東京対ファジアーノ岡山（３―１）を視察。試合後に取材に応じ、プレミアリーグのトッテナムに所属するDF高井幸大の現状について語った。
今年７月、川崎フロンターレからトッテナムに移籍も、怪我の影響もあり、まだ公式戦のピッチに立てていない高井。代表復帰も見通せない21歳のCBについて森保監督に訊くと、率直に評価基準を示しつつも、選手の成長へ期待を寄せた。
「どこであってもまずは試合に出て、プレーを見せてもらうことが基本的な評価の基準。プレミアリーグのトッテナムという世界トップのリーグにいるので、かつ名門チームに行って出場することは簡単ではないと思いますが、試合出場に向けて、まずは怪我を治してもらって、そこで良いチャレンジをしてもらいたいなと思います」
また、日本とプレミアリーグの差にも触れた。
「日本でやっていることと、プレミアの舞台でやっていることの差があって、怪我をしているかもしれない。そこはまた色々と基準を、また日本が世界を目指すうえでは我々も含めて考えていかなければいけないところがあるかなと思います」
高井が完全復活となれば、日本代表にとっても大きな戦力アップとなる。一日も早いコンディション回復と出場機会の獲得が待たれるが、果たして。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
