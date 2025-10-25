この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デリバリー配達員のレクター氏が、YouTube動画「アマフレがフードデリバリーに参入はガチ？衝撃的な内容流れるも…」で、アマゾンフレックス（アマフレ）がフードデリバリーへの参入を巡る噂について持論を語った。SNS上で急速に拡散したアマフレの“フーデリ参入説”について、「結論から言うとフードデリバリーに参入するっていう話ではないんですね」と断言。発信者ならではの視点で深く掘り下げた。



レクター氏によると、「今回の募集はあくまで成城石井日本橋浜町店限定のネットスーパー配達業務であり、自転車配達員を募集しているもの」だという。該当エリアやボーナス制度などの詳細にも触れ、「正直、フードデリバリーではない」と強調した。一方、「ウーバーイーツもこういうスーパーの案件を扱っているので、そこに合致する部分がある」とし、既存サービスとの重なりについても言及している。



さらに、今回の騒動が生じた背景について「Xで『アマゾンがフーデリ参入』と書かれたことから情報が拡散し、約7万回も閲覧された」という経緯を説明。「同じ店舗を複数のデリバリーサービスが担当するのは衝撃的」としつつ、「今後この試みが拡大し配達員の選択肢が増える可能性があるのはポジティブ」と前向きな意見も示した。



また、アマフレ配達員の現状やメリット・デメリットにも自身の知見を交えて切り込んだ。「閑散期がなくフーデリよりも安定して稼げる」「商品破損のリスクが低い」「暇な時間も報酬が発生する」といった利点を挙げる一方、「好きな時間に配達できない」「シフトが取りづらい」「アカウント停止リスクがフーデリよりも高い」と課題やリスクにも触れている。



動画終盤、レクター氏は「今回の内容っていうのは、デリバリー配達員の仕事が増える可能性があるので、すごいポジティブに捉えています」と明言し、視聴者に向けても「今後の動向を一緒に見守っていきましょう」と呼びかけた。登録やコメント、各種キャンペーン情報もあわせて紹介し、「ぜひフードデリバリーに関する新しい情報はこのチャンネルで」と締めくくっている。