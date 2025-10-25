10月24日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「黒ずみ毛穴さんへ！おすすめクレンジング」が紹介されました。

【映像】蛯原友里が仰天！顔の毛穴は約20万個…気になる“黒ずみ毛穴”の撃退方法を美容プロがレクチャー

教えてくれたのは、美容家の瀬戸口めぐみさん。エステティシャンとしても活躍し、プライベートサロンを運営するなど、数々の有名人に大人気です。

瀬戸口さんによれば、顔の毛穴は約20万個もあるのだそう。その多さゆえに、毛穴ケアは特に気になるお悩みです。

まずは原因を知るところから。肌の内側から発生する汗や皮脂などのタンパク汚れが毛穴に残り、酸化くすみに。それが黒ずみ毛穴へと繋がってしまうとのこと。

ここからは黒ずみ毛穴撃退のプロセス。

クレンジングは馴染みやすくすべりのよいものを選ぶといいのだそう。

今回はこちらのミルクタイプのクレンジングを使っていきます。

額、両頬、鼻筋、アゴに広く5点置きします。

まずは額から。螺旋を描くように指先でくるくると馴染ませます。

毛穴が気になる部分は右回転・左回転と細かくクレンジングしましょう。

頬も同様にくるくると指先で馴染ませていきます。

黒ずみが気になりやすい小鼻も指先を使って同様に馴染ませます。

小鼻の横は片手で軽く引っ張りながら馴染ませるとしっかりクレンジングできるとのこと。

鼻筋はくるくると上下に移動しながら馴染ませていきます。

額も同様に右回転・左回転としっかり馴染ませます。

また、スチーマーを使いながらクレンジングをすると、より効果的にオフすることができるのだそう。

忘れがちなのが眉。毛流れと反対方向にくるくるとしてメイク汚れをしっかり落としましょう。

これでクレンジングは完了。続いて、さらに汚れを落とすのに大切な洗顔です。

瀬戸口さん流の正しい洗い方をレクチャー。こちらのアイテムを使います。

頬にのせたら、指を軽く曲げて泡を転がすようにくるくると動かします。

口まわりや額なども同様に指を曲げて行います。鼻は指1本を使って細かく転がし、クレンジング同様くるくると上下に動かします。

さらに、黒ずみ毛穴さんにおすすめの洗顔アイテムがこちら。

洗顔ブラシで軽く転がすことで、簡単に黒ずみケアができるのだそう。

泡を流したら、これで黒ずみ毛穴のクレンジング方法は完了！

左右に細かく回転させながらクレンジングをするのがポイント。

ぜひみなさんも参考にして、透明感のあるお肌へ！

番組MCの蛯原友里さんは「顔の毛穴だけで20万個あるんですね！びっくりしました。左右に細かく回転するのも簡単にトライできそうですね。さっそくチャレンジしてみたいなと思いました」とコメントしました。