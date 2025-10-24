この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeクリエイター・真釣ちゃんねるが公開した「やせすぎ雷魚24日目」では、飼育しているやせた雷魚について、虫くだし入り餌を与えた翌日の反応や普段の様子について語った。



動画の中で真釣ちゃんねるは、前日雷魚が虫くだし入りの餌を食べなかったことに触れ、「前日の餌がね、かなり大盛りだったのもあって、あんまりお腹が空いてなかった可能性もあるし」「虫くだしの餌の効果で食欲が今落ちてるんじゃないかという」視聴者からのコメントも紹介。さらに、「虫くだしをそんな続けて、続けてあげなくてもいいというね、意見もありまして」と、コメント欄の声に柔軟に対応する姿勢を見せた。



この日は特別な処置はせず通常の餌を与えることに。雷魚の食欲の復活ぶりを「昨日とはやっぱ違いますね。一日空いたら、もう消化しきったようで、バクバク食べていきます」と伝え、「今日も元気です」と安堵を滲ませる場面も。



また「どんどんね、体色も変わってきてる。最初の頃はね、真っ黒だったけど、だいぶ色がね、変わってきました」と、飼育を通して見える小さな変化や、正面顔の可愛さについても「正面顔めちゃめちゃ可愛いやん 犬みたい いい顔です、今いい顔」と愛情たっぷりに語った。



動画の締めでは「少し持ってたお肉ついたんじゃないか」「最初よりはいいかもね」と体調の回復を喜ぶ様子とともに、デザートのクリルも与えて飼育24日目を締めくくった。