¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï24Æü¡¢¹ÅçÀï¡Ê25Æü¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤ÎF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤éÉû¼ç¾½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿MF¥¸¥ç¥ë¥Ç¥£¡¦¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¡Ê31¡Ë¤â·Ú²÷¤ËÄ´À°¡£Îý½¬¸å¤Ë¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º£µ¨»Ä¤ê4»î¹ç¤Ç°ÛÎã¤Î½¢Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿»×¤¤¤ä·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸÷±É¤Ë»×¤¦¡£°ú¤¼õ¤±ÍýÍ³¤Ï¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ä»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤â¤¤¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÀ³Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¡×
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼½Ð¿È¤Î31ºÐ¤Ïº¸Íø¤¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢º£²Æ¤ËJ2ÈØÅÄ¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢º¸±¦Î¾¥µ¥¤¥É¤«¤éÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥¯¥í¥¹¤òÉð´ï¤Ë¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç1¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤È¹¥Ä´¡£²¿¤è¤êÇ®¤¤¥Ï¡¼¥È¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä»î¹çÃæ¤Ë²£ÉÍM±þ±çÀÊ¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤ë»Ñ¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡ÂçÅç´ÆÆÄ¤ÏÂÇ¿Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¡ÖÆüº¢¤Î¸ÀÆ°¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤Æ½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê·°Ïµ¤¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Îý½¬¤Ç¤â¾ï¤Ë¼ê¤òÈ´¤«¤º°ìËÜ°ìËÜ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë»ÑÀª¤ÏÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¡Ê¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ø¡Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£²ÃÆþ¤·¤Æ¤Þ¤ÀÌó2¥«·î¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤«¤éÆÀ¤¿¸ü¤¤¿®Íê¡£¥¯¥ë¡¼¥¯¥¹¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¼«Ê¬¤Î°ì¤Ä¤Î»ý¤ÁÌ£¡£¼«Ê¬¤Î°ì¤Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß¡¢¾¡¤ÁÅÀ34¤ÇJ1»ÄÎ±·÷Æâ17°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ß³Ê·÷18°Ì¡¦²£ÉÍFC¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹2¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤Ê¤É¤Ç·Ú²÷¤ËÄ´À°¤·¡¢¹ÅçÀï¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£»Ä¤ê4»î¹ç¡£²áµî¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤Ç2Ç¯Ï¢Â³J1»ÄÎ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ëÃË¤Ï¡Ö»Ä¤ê4»î¹ç¤Ï°ìÀï°ìÀï¤¬·è¾¡Àï¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¤À¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£