俳優の戸田恵梨香が、8日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜後9：00）に出演する。これまでの人生を自身の出演ドラマと重ねキャリアを振り返る。【写真】涙も…20年ぶり再会を果たした戸田恵梨香まずは「いつかこの世界に入ってみたいと思って」いた戸田が俳優業に憧れるきっかけとなったドラマや映画を振り返る。そして、高校には進学しないで芸能界に進むか悩んでいた戸田に、「（高校には）行かなくていいん