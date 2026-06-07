猫が急に襲いかかってくるときの理由5つどんな心理が隠れている？ 1.「もうやめて！」の限界がきたから 飼い主さんとのスキンシップは、猫にとっても安心できる至福の時間です。しかし、猫が求める以上に構いすぎてしまうと、喜びから一転し「不快」な気持ちに変わってしまうことがあります。 つまり、ただ我慢の限界がきて「もう満足したからやめてほしい」という気持ちを伝えようとしているだけなのです。