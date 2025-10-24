AI時代を生き抜くためには何が必要か。生成AIの法人導入を専門とするコンサルタントの小島舞子さんは「日本は、仕事での生成AI利用率が世界最低水準だ。AIに任せられる業務を見極めつつ、人間だからこそ担える『マネジメント』の力を磨いていくことが求められる」という――。

※本稿は、小島舞子『企業競争力を高めるための生成AIの教科書』（Gakken）の一部を再編集したものです。

■AIスキルを持つ人の給料は40％高くなる

パソコンが必須ではない職場があるように、AIも全人類にとって必須のものとは言えない。ただし、特にホワイトカラーの職種では、国内外で生産性向上の波は避けられず、ツールを使いこなせる人間とそうでない人の間で差が生じる可能性が高い。

93％の従業員が、2028年までにAI関連のソリューションを仕事で使うようになると予想している。さらに、AIスキルを持つ従業員には、平均で40％高い給与が支払われるという調査結果もある。

『企業競争力を高めるための生成AIの教科書』より

しかし、日本国内では仕事での生成AI利用率が世界で最も低い水準にある。

仕事での生成AI利用率は32％と最下位で、2番目に低いフランス（56％）と比べても20ポイント以上の差がある。

AIを活用できないからといって、すぐに仕事を失うわけではないが、これからのキャリアを考えると、AIを学習し、武器として活用できることは大きな強みになるだろう。

■AI時代に求人が増加するワケ

2015年、野村総合研究所（NRI）とオックスフォード大学の共同研究が発表され、「今後10〜20年で日本の労働人口の約49％がAIやロボットに代替可能になる」との予測が大きな話題を呼んだ。

あれから10年、彼らが想像していた「なくなる職種」は大幅に裏切られたが、その“予言”自体は現実味を帯びているのではないだろうか。

2025年1月に発表された世界経済フォーラムの「仕事の未来レポート2025」では、ビッグデータスペシャリスト、フィンテックエンジニア、AIおよび機械学習スペシャリストが最も募集が加速する仕事として挙げられた。

一方、減少が予測される職種として、郵便局職員、銀行の窓口係、データ入力係などがランクインした。

『企業競争力を高めるための生成AIの教科書』より

しかし仕事自体が減るかというと、そうではない。同フォーラムは、この5年間で1億7000万の雇用が創出される一方で、9200万の雇用が失われると予測している。つまり、仕事の総量としては増加する。

さらに、2025年から2030年の間に現在のスキルの39％が「古びたもの」になると指摘されており、仕事が減るのではなく、変容し、それに伴い求められるスキルも変わるということだ。

■この世から消滅した「活動弁士」は今

弁士という職業をご存じだろうか？ 弁士は「活動弁士」とも呼ばれ、明治29年当時、音声がなかった初期の映画に弁士が映画の流れに合わせて解釈を加えたり、セリフを代弁したりして演出を行っていた。

写真＝iStock.com／joshblake ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／joshblake

娯楽が限られていた戦前には弁士は人気だったが、映像に音声が入るトーキー映画の普及により、多くの弁士は廃業を余儀なくされた。しかし、その中には優れた話術を活かして紙芝居やラジオ司会者へと転身した者もいた。

同じことが今のテクノロジー関連の職業にも言えるかもしれない。

2023年にChatGPTが登場した際には、AIの回答精度を向上させるために分かりやすい指示を出す「プロンプトエンジニア」という新しい職種が生まれた。しかし、モデルの精度が向上した現在では、簡単な指示でも十分な精度の回答を得ることができるようになっている。

面白い話術、分析思考、柔軟性、機敏さといったコアな能力は時代が変わっても求められ続ける。変わるのは職種という外側のラベルだけかもしれない。

■AIは爆笑ネタ動画を作れるか

では、人間がAIよりも得意な能力とはなんだろうか。その問いに答える面白い研究実験がある。その論文では、ミーム（ネタ画像）を作成する時、LLM（※編集部注：大規模言語モデルのこと）は平均的な人間よりも面白いネタ画像を生成することができると発表した。

ただし、優れた人間のネタ画像職人が作ったネタ画像は、AIによる画像の評価を上回った。なお、ほとんどの人間はネタ画像を作れない（私も面白いものは一つも考えついたことはない）。

つまり、AIは平均的な人間よりも能力は上だが、本当に上手な人には敵わないということだ。

考えてみれば当然のことで、成功した起業家が、AIに起業アドバイスを求めることはしないだろう。だが、これから起業する人にとっては、AIの助言は十分に役立つ。助言によって起業でよくある失敗を回避し、起業のアイディアを壁打ちして市場に出す前に顧みることができる。

■やりたくないことはAIに潔く任せる

このように、AIは人間のスキルを強化・補完することができる。

例えば、経験の浅い人でもAIを活用することで、一定の品質を担保したアウトプットを効率よく出せる。定型的な業務を効率化しフィードバックを受け続けることで、本質的な仕事に集中しやすくなり、スキルの習得スピードを上げられる。

更に、得意なことはそのまま伸ばしつつ、苦手な作業ややりたくない作業をAIに補完してもらうことで、より効果的な働き方ができる。

ChatGPTは東大受験生の上位約1％の成績に該当する点数をわずか12分で取り、米国の司法試験を高スコアで通過した。一般的な大卒よりも遥かに高い知能を持っているといえるだろう。

■AIと同じ土俵で戦うな

そろそろ私達は、多くの領域でAIが人間よりも優れていることを認めなければならない。自分の得意領域以外で、AIに勝てる自信はあるだろうか。私はない。

写真＝iStock.com／Ekkasit919 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Ekkasit919

そのため、私達人間はAIと同じ土俵で戦わないことだ。自分の得意領域を尖らせ、AIが取得し得ないビジネス経験でスキルを訓練し勝負するのだ。

ただし、これは現時点での話であり、今後どうなるかは誰にも分からない。AIがトップレベルのネタ画像職人を超える未来が来るかもしれない。

AIの導入が進む中で、今後どのような種類の業務がAIによって代替されやすいのだろうか。この答えのない問いのヒントとして、医療業界で用いられる「ケアの二分法」というフレームワークが参考になる。

■子供の料理をマネジメントする親

ケアの二分法とは、介護を「身体的ケア」と「精神的・感情的ケア」に分けて捉える考え方であり、それぞれは「タスク」と「マネジメント」に呼応する。

小島舞子『企業競争力を高めるための生成AIの教科書』（Gakken）

具体的には、子どもや他の家族にご飯をあげる際に、「料理をする」「必要な食材を調達する」はタスクだ。

マネジメントは、「必要な栄養を摂れて、かつ子どもが嫌がらずに食べてくれるものは何か、と想像しつつ、店頭に並ぶもの、現在入手可能なものを考慮しながら具体的な献立のアイディアを練ること…［後略］」（平山亮『介護する息子たち』）などの感知し思考することが含まれる。

加えて、子どもやその他の家族の生活パターンを把握し、温かい食事が食べられるようなスケジュール把握と時間配分もマネジメントの仕事のうちだ。

子どもの頃に親の料理を手伝った経験を思い出してほしい。自分は「人参を切って」「皮をむいて」といったタスクを与えられ、親は全体の段取りや時間配分など、全体を見て調整していた。タスクは明確で指示が可能だが、マネジメントは見えにくく、暗黙知に近い役割である。

■マネジメントは人間にしかできない

AIはこの「タスク」を得意とする。明確に定義された業務やルールベースの作業は、高い精度で実行できる。一方で「マネジメント」のように、感情や状況の変化を読み取り、各個人の特性に合わせて柔軟に判断を下す必要のある業務は、現時点のAIには難しい。

そもそもAIには個性や好き嫌いがなく、「想像して気を配る」といった感覚的な活動を行う能力はまだ備わっていない。

今後AIが進化するにつれて、より高度な業務も代替可能になるかもしれないが、現段階では、マネジメントの人間らしさには届かない。

個人がこれからの時代に備えるなら、AIに任せられる業務を見極めつつ、人間だからこそ担える「マネジメント」の力を磨いていくことが求められる。

■嘘情報を見抜くフィンランドの授業

AIが普及することで、使いこなす力だけでなく、情報を見極める判断力も重要になってきている。オンラインで情報を得る人が増える中、プロパガンダやフェイクニュースに触れる機会も増加している。

写真＝iStock.com／Suzi Media Production ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Suzi Media Production

2026年には90％の情報が生成AIで制作されるという予測もあり、すべてが嘘というわけではないものの、自分自身で情報の真偽を判断・解釈できる力は持つべきだろう。

フィンランドでは、全年齢を対象としたメディアリテラシー教育が実施されている。

授業では「同じ情報が他の信頼できるソースでも確認できるか」「画像に不自然な点はないか」など、チェックリストを使ってニュースの真偽を確かめるトレーニングが行われている。

『企業競争力を高めるための生成AIの教科書』より

こうした需要に応えるため、コンテンツが生成AIによって作成されたかどうかを判定できる「AI検出ツール」も登場している。それらのツールにテキストを入力すると、何％がAIによる生成と推定されるかを示してくれる。

ただし、入力した内容がどのように扱われるかはツールによって異なるため、利用前に必ず利用規約を確認しておこう。

このように情報を読み解き、批判的に考える力は決して新しいスキルではない。ただし、これからはそのスキルを様々な局面で使いこなす必要があり、慣れるまでコツがいる。自転車の運転と同様に、日常的に練習し習得しなければいけない。

----------

小島 舞子（こじま・まいこ）

コンサルタント

株式会社クラフター代表。北海道生まれ。早稲田大学在学中の2010年にスタートアップを共同創業し、副代表兼CTOとして30本以上のiOS／Androidアプリを開発。2016年に株式会社クラフターを設立。マーケティング特化型チャットボット「CraftChat」を開発。2022年7月、同社をマネックスグループへ売却。2023年6月には、社内資料を安全に参照できる企業向け生成AIプラットフォーム「Crew（クルー）」をリリース。現在は、一般社団法人Women AI Initiative Japan理事、一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）協議員、NPO法人Waffleの女子中高生向け開発コンテストの講師も務める。

----------

（コンサルタント 小島 舞子）