◇2025年プロ野球ドラフト会議（23日）

ロッテは健大高崎高の石垣元気投手をドラフト1位指名し、2球団競合の末に交渉権を獲得。サブロー新監督は活躍に期待を寄せました。

オリックスとの抽選を制したサブロー新監督。「これで僕の仕事は終わったかな(笑)」とジョークを飛ばしつつ、獲得を喜びました。

抽選には事前に「AIに聞いてきました」と準備して臨んだことを告白。引けた瞬間の気持ちは「良かった・・・と。本当にそれだけです(笑)」とほっとした様子を見せました。

石垣投手については「将来的な伸びしろのある選手か、即戦力か迷っていた。でも石垣君は両方兼ね備えているので、『彼しかいないな』と。いい風を吹かせてくれれば」と、高卒1年目からの活躍を期待しました。

ロッテがドラフト1位で高校生投手を獲得したのは、2019年の佐々木朗希投手以来6年ぶり。サブロー新監督は「朗希に劣らない投手だと僕は思っているので、これから責任重大。世界で通用するピッチャーになってくれたら」と大きな期待を寄せます。