タレントの井上咲楽が、山道５０キロを走る大会で４位に入ったことを報告した。昨年だけでも３月に東京マラソン、６月に奥信濃１００キロトレランレース、９月にベルリンマラソンと数多くの長距離の大会で完走を果たしている井上は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「ＦＴＲみなの５０ｋｍで女子４位でしたー！嬉しいー！総合でも３３位！７時間３分４９秒」と記し、ゴールテープを切るショットや、表彰状を持って