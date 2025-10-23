「キャプテン翼の女の子たち」「日本は力強く創造性が豊か」盤石２連勝のリトルなでしこを海外称賛！「アジアはあなたたちを誇りに思う」【U-17女子W杯】
盤石の２連勝だ。
モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップで、白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は、初戦でニュージーランドに３−０で快勝。現地10月22日にザンビアと対戦した。
前半に二度、ネットを揺らしたが、いずれも直前のファウルやオフサイドで得点は認められず。スコアレスで迎えた後半、攻めあぐねる展開が続くなか、69分に均衡を破る。右CKのこぼれ球に反応した須長穂乃果が、強烈なミドルシュートを叩き込んだ。
さらに81分、福島望愛のPKでリードを広げる。試合はそのまま２−０でタイムアップ。勝点６とした日本が早々に決勝トーナメント進出を決めた。
苦しみながらも、力強く白星を掴んだ。FIFA（国際サッカー連盟）の公式YouTubeチャンネルがザンビア戦のハイライトを公開すると、海外ファンからは以下のようなコメントが寄せられた。
「よくやった」
「とても良いチームだね」
「キャプテン翼の女の子たち」
「日本は力強く創造性が豊かなチーム」
「よくやった日本の女性たち、アジアはあなたたちを誇りに思う」
「おめでとう日本。カサブランカより」
「W杯で日本女子はあらゆるタイトルを獲得している」
５大会ぶり２度目の優勝を目ざすリトルなでしこ。グループステージ最終節は、日本と同じく２連勝のパラグアイと激突する。注目の一戦は日本時間で26日の４時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
