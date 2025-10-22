10月15日、一通の告訴状が横浜地方検察庁に提出された。その冒頭には、次のような文言が躍っている。

「厳重な処罰を求めるために告訴する」

〈被告訴人の下記所為は、刑法第246条第1項に該当するので、被告訴人の厳重な処罰を求めるために告訴する〉

刑法第246条第1項は詐欺罪を規定する。被告発人の名は中沢克之氏だ。職業欄には、「鎌倉市議会議長（同議会議員）」と記されている。

この中沢氏を告発するのは、鎌倉市内で温泉施設などを営む吉澤治郎氏。吉澤氏は中沢氏が経営する温泉設備の設計・施工を手掛ける会社に工事を依頼し、工事費も納入したが、一向に完成しなかった。そのため、今回刑事告訴をするに至ったのだ。

実はこの被告訴人である中沢氏は、10月21日に女性初の首相に就任した高市早苗氏の秘書を務めていた――。



