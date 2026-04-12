自民党大会に特別ゲストとして登場し、弾き語りする音楽家の世良公則さん＝12日午前、東京都内12日の自民党大会には音楽家の世良公則さんが特別ゲストとして登場し、ヒット曲「燃えろいい女」を弾き語りした。歌詞のサビを「燃えろ早苗」に替えて歌い上げると、エールを送られた高市早苗首相（党総裁）は頭上で手をたたいて笑顔を見せていた。世良さんは「私は自民結党の1955年生まれで、同い年だ」と語り「全世代、全国民が胸