第93回自民党大会で発言する鈴木幹事長＝12日午前、東京都内自民党の鈴木俊一幹事長は12日、党大会で高市早苗首相が憲法改正の発議に意欲を示したことを受け「従前に比べ、機は熟しつつある。確実に前に進んでいけるよう、しっかり対応したい」と東京都内で記者団に述べた。衆院選大勝を踏まえ「衆院憲法審査会の顔ぶれは前向きな党派が過半となり、雰囲気が大きく変わった」と指摘した。小林鷹之政調会長も改憲に向け「一日も