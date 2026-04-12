第93回自民党大会で発言する鈴木幹事長＝12日午前、東京都自民党鈴木俊一幹事長は12日、党大会高市早苗首相が憲法改正の発議に意欲を示したことを受け「従前に比べ、機は熟しつつある。確実に前に進んでいけるよう、しっかり対応したい」と東京都内で記者団に述べた。衆院選大勝を踏まえ「衆院憲法審査会の顔ぶれは前向きな党派が過半となり、雰囲気が大きく変わった」と指摘した。小林鷹之政調会長も改憲に向け「一日も