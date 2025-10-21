¡Ø¤¢¤¿¤·¥ó¤Á¡Ù¸ø¼°X¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¡ÈÇú¾Ð¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë´¶¼Õ¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÁ´Éô¤ò»È¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡×
¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¤¢¤¿¤·¥ó¤Á¡Ù¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï10·î20Æü¡¢Åê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ç»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¤¹¤´¤¯¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡ª¡ª¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬¤»¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤â¥¢¥Ë¥á¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¡¢¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿·ºî¡Ø¤¢¤¿¤·¥ó¤ÁSUPER¡ÙÃ±¹ÔËÜ3´¬¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀëÅÁ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÆüÍËÄ«´©¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÇä¤ê¾ì¤Î¥ì¥¿¥¹¤Ç¼ê¤ò¿¡¤¯²ó¤òÆÉ¤ó¤À»þ»à¤Ì¤Û¤É¾Ð¤¤Å¾¤²¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤È¥æ¥º¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¤·¤È¤±¤ÐÀ°ÆÜ¤·¤Æ¸«¤¨¤ëµ»¡Ù¡¢¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÌ¡²è¤Î¥·¥å¡¼¥ë¤Êµ¼²»¤¬ÆÃ¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹(¥É¥¯¥ï¥·¥ã¡¼¤È¤«)¡×¡Ö5ºÐ¡¦3ºÐ¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤âËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ë¥á¸«¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤ªÊÛÅö¤Ë¤·¤Æ¡ªÇ´ÅÚ¤Çºî¤Ã¤Æ¡ª¡ª¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¯¤é¤¤Âç¹¥¤¤Ç¤¹¾Ð¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÇ®¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡ÖµÞ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÄÌ¿®Êí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢10·î13Æü¤Ë°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡ÖBOOKOFF¤Ç¸å¤í¤«¤é²á¸ÆµÛ¤ÎÂ©¸¯¤¤¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é½÷¤Î»Ò¤¬¤¢¤¿¤·¥ó¥Á¸Æ¤ó¤ÇÇú¾Ð¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ä°úÍÑ¤Ç¤Ï¡¢°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿²ó¤Î²èÁü¤¬ÆÉ¼Ô¤«¤éÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ20Æü¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤³¤Î¿ôÆü´Ö¡Ø¤¢¤¿¤·¥ó¤Á¡Ù¤Î¤³¤È¤ò¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡µÞ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÄÌ¿®Êí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ÎÁ´Éô¤ò»È¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×Æ±Æü¡¢¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤â¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ð¥º¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¥³¥é¥Ü¤ä¥°¥Ã¥º¥³¥é¥ÜÂô»³½Ð¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¼ê·Ú¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö´¶¼Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Á¤éÂ¦¤Ç¤¹¤è¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)