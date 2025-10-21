10月20日、アップフロントプロモーションが公式サイトを更新。度重なる不祥事で活動休止中だった「モーニング娘。’25」の北川莉央が年内をもってモー娘。並びにアップフロントからも“卒業”すると発表した。

「アップフロントの代表取締役である西口猛さん名義で文書が公開されました。《現在活動を休止しているメンバーの北川莉央は、年内をもって、モーニング娘。’25並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました》と発表。

《北川と話し合う中で「活動休止期間を通じてこれまでの歩みと向き合い、周囲への影響やまわりへの負担をかけぬよう、モーニング娘。のメンバーとしては区切りをつけて、新しい道へ進みたい」という本人からの意志を受け、モーニング娘。と北川本人の今後も考慮した上で今回の結論に至りました》としています。

今年7月4日の時点では《今秋に復帰》としていたんですが、急転直下の決定となりましたね」（芸能記者）

北川は今年に入って2度に渡る“流出騒動”を起こしていた。最初は今年1月。東京ディズニーシーと思われる場所で、男性と密着して撮影した写真が複数流出。本人がブログで《一緒に写真に写っている方々は、大学の友人です》と謝罪したが、当然騒動は収まらず。“彼氏疑惑”がくすぶり続けていた今年4月、今度は自身の裏アカウントでの“暴言”が流出した。

「『りお』という名前で投稿されていたのは、メンバーの“盗撮”ともいえる画像で、さらには同写真と合わせて“暴言コメント”が書き加えられていました。当時グループリーダーで7月に卒業した生田衣梨奈さんには《おはようございますつってんだから返せよきめえな》と書いたり、メンバーの牧野真莉愛さんには《牧野のバカでかいダンスによりマイクを思いっきりぶつけられて負傷》と手首に血の滲む絆創膏を貼った写真をアップしていたり……。

他にも移動中のメンバーを隠れて撮影したものなど、大量に画像が流出し、本人は4月14日にオフィシャルブログに謝罪文を投稿。《いま出ているものは全て私が書いたもので間違いありません》《約2年前、友人とSNSを通じて日常や仕事で起きた出来事を送り合っていました。私のしてしまったことは、決して許されるものではありません》と全面降伏。ファンからは脱退を求める声が多数上がっていましたが、事務所の判断は“活動休止”でした」（前出・記者）

Xでは卒業やむなしの声が強い。

《まぁぶっちゃけ小田さくらも北川莉央もアイドルとしてのラインは越えてしまった 生々しいからアイドルとしては見れない》

《やっぱり。あんな事になれば戻ってきにくいよな。言い方が良くないかもしれないが、卒業と言うより脱退に近いのでは？》

そして、10月21日になって北川の選んだ“新しい道”がテレビ東京アナウンサーへの内定だったとスポーツ報知が報じ、その後も各メディアが北川の内定を報じている。

「複数の関係者の談話として、正社員のアナウンサー職に内定したと報じられています。この噂は今年1月の最初の流出時にも、一部ネット上で話題となっていました。アップフロントの所属グループは、テレビ東京で冠番組を持つなど、局との関係が深い。復帰させて叩かれ続けるより、卒業させて春まで時間を置き、テレ東の新人アナとして華々しく登場させたほうがいいという判断かもしれません」（前出・記者）

とはいえ、トラブルを抱えたまま卒業にいたった彼女が女子アナに“転生”することは議論を呼んでいる。

「Xでの反応はまさに賛否両論ですね。応援するという激励のポストも多いですが、《ほんまに無理》《テレ東のイメージ悪くなる》と、拒否反応を示す人も非常に多いです。本当に女子アナデビューするとなれば、注目を集めることは必至です」（前出・記者）

新しい職場では、アナウンサーらしく丁寧な言葉遣いをして欲しいところ。